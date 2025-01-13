В США заявили о новой фазе конфликта на Украине

Все более частое использование FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу конфликта на Украине. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу. Дроны на оптоволокне все чаще фигурируют в последние месяцы в качестве одного из главных решений против РЭБ», — говорится в публикации.

Эксперты, которых опросило издание, отметили, что именно военные Вооруженных сил России первыми применили этот вид БПЛА в зоне СВО и широко используют такие дроны на разных участках линии фронта. Они заявили, что у беспилотников на оптоволокне есть три основных преимущества: невозможность перехвата или подавления, невидимость для средств радиообнаружения, а также более четкое изображение с камер таких дронов.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие начали использовать в зоне проведения специальной военной операции FPV-дрон «Гортензия», которым можно управлять через оптоволоконный кабель. «Гортензию» оборудовали специальным креплением, которое позволяет применять не только различные снаряды, но и, например, системы сбросов.

Ранее в ВСУ назвали проблемой российские беспилотники на оптоволокне.