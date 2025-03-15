Военный рассказал об особенностях сбитого Россией украинского самолета МиГ-29

Российские военные летчики превосходят украинских по налетам и по умениям. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это легкий истребитель еще советского производства. Сейчас у нас таких самолетов очень мало. У нас в основном уже находятся истребители 4++. А у ВСУ — советское наследие и то, что им передали из Восточной Европы», — отметил он.

По словам Дандыкина, украинские МиГ-29, как правило, сопровождают F-16 американского производства.

«Мы достаточно регулярно в воздушных боях их сбиваем. Запасы их объективно истощаются. Тем не менее это хороший самолет. Сказывается в большей степени то, что наши летчики превосходят по налетам, по умениям», — подытожил он.

15 марта Минобороны России сообщило, что ВКС РФ сбили самолет МиГ-29 украинских войск. Самолет ВСУ был выведен из строя в ходе воздушного боя.

Ранее российские бойцы уничтожили формирования элитного батальона украинских войск «Птицы Мадьяра».