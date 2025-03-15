ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили самолет МиГ-29 украинских войск. Об этом рассказали в пресс-службе российского министерства обороны.

Из заявления следует, что самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) был выведен из строя в ходе воздушного боя.

Также, по информации ведомства, за прошедшие сутки российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и иностранных наемников в 162 районах. В соответствующих операциях принимали участие артиллерийские расчеты, ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства БПЛА, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что за аналогичный промежуток времени российские системы противовоздушной обороны сбили три снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и семь управляемых авиационных бомб JDAM. Кроме того, подразделения Вооруженных сил РФ нейтрализовали 170 украинских дронов. Из них 141 летательный аппарат был перехвачен за пределами зоны боевых действий.

Ранее российские бойцы уничтожили формирования элитного батальона украинских войск «Птицы Мадьяра».