Аналитик раскрыл судьбу брошенной в Курской области техники ВСУ

Брошенная на поле боя военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) является законным трофеем для военных армии России. Об этом в беседе с RT заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, в любом военном конфликте передовые образцы техники иностранных государств представляли большой интерес — с точки зрения их дальнейшего изучения, анализа сильных и слабых сторон, а также повышения эффективности средств борьбы РФ.

«Стояла, стоит и будет стоять задача, что если в руки российских бойцов попадают образцы военной техники, то они должны быть сохранены и дальше эвакуированы и доставлены в научно-исследовательские центры», — сказал эксперт.

Аналитик отметил, что допуск к этой технике предоставляется специалистам оборонно-промышленного комплекса России и «прочих предприятий», выпускающих средства поражения, либо аналогичное вооружение. Они изучают ее, чтобы в последующем улучшить отечественные системы поражения.

«Также наши профильные предприятия и институты, которые занимаются разработкой такой же техники, могут изучать ее на предмет возможного внедрения или анализа тех или иных технических решений», — добавил Коротченко.

До этого журнал Forbes написал, что украинские военные, отступая из Курской области, оставили лучшие образцы вооружения.

Ранее Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.