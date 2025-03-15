Потери украинских формирований за все время боевых действий в Курской области превысили 67,6 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что с августа 2024 года российские военнослужащие ликвидировали 67 630 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта. Кроме того, украинские подразделения лишились 393 танков и 2437 автомобилей.

«Противник потерял <...> 317 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 2199 боевых бронированных машин, <...> 555 артиллерийских орудий», — говорится в заявлении.

Также военные Вооруженных сил РФ вывели из строя 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня. Среди них — семь пусковых установок комплексов MLRS и 13 пусковых установок комплексов HIMARS.

Лишь этим список ликвидированной техники ВСУ не ограничивается.

14 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за прошедшую неделю военнослужащие страны освободили от украинских формирований 28 населенных пунктов в Курской области. В том числе российские солдаты взяли под контроль город Суджа, село Черкасское Поречное и другие.

Ранее в РФ осудили несколько десятков украинских бойцов, вторгшихся в Курскую область.