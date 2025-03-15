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Дрон ВСУ атаковал Белгородскую область

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дрон был сбит в 11:30 по московскому времени.

15 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военнослужащие в течение суток выпустили более 80 БПЛА по Белгородской области. По его словам, за данный промежуток времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 40 населенных пунктов. Они нанесли удары с помощью 72 снарядов и 88 дронов, из которых 54 штуки были уничтожены.

В результате повреждения получили восемь частных домовладений, пять транспортных средств, склад, коммерческий объект и оборудование на одном из местных предприятий. Гладков подчеркнул, что никто из мирных граждан не пострадал.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 126 беспилотников ВСУ над регионами России. Половину вражеских дронов (64) сбили над территорией Волгоградской области, почти вдвое меньше (38) — над Воронежской областью. 14 дронов уничтожили над территорией Белгородской области, семь – над Брянской областью, два подавили над территорией Ростовской области и один — над Курской.

Ранее военный эксперт объяснил, чего добивается Киев, атакуя дронами РФ.

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