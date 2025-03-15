Вторжение украинских формирований в Курскую область стало военной ошибкой и неосторожным политическим шагом со стороны Киева. Об этом в статье для газеты La Repubblica написал обозреватель Джанлука Ди Фео.

Он обратил внимание, что власти Украины хотели использовать нападение на приграничный регион в качестве одной из карт в переговорах о возможном обмене территориями с РФ. Но в результате это решение стало выигрышным именно для Москвы, подчеркнул журналист.

«Маневр в Курске оказался ошибочным с военной точки зрения, он поглотил человеческие ресурсы и ценное военное оборудование, которое Киеву сложно восполнить», — пояснил автор публикации.

По мнению Ди Фео, единственным положительным аспектом данной операции стал временный подъем боевого духа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они рассчитывали на положительный для себя исход вооруженного конфликта, однако «надежды разбились» после прихода к власти нового президента США Дональда Трампа.

15 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области превысили 67,6 тыс. человек. Кроме того, формирования ВСУ лишились тысяч единиц техники, включая 393 танка и 555 артиллерийских орудий.

Ранее российские бойцы освободили от ВСУ два населенных пункта в Курской области.