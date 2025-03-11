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Офицера ВСУ заочно осудили за обстрел курского села ядовитыми снарядами

Офицера ВСУ заочно осудили на 25 лет за обстрел курского села снарядами с ядом
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор полковнику ВСУ Павло Розлачу, который приказал обстрелять село в Курской области кассетными снарядами с отравляющими веществами. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

По данным следствия, в августе 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача обстреляли село Большое Солдатское. Против мирного населения применяли 155-мм кассетные боеприпасы, которые содержали запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В итоге пострадали 19 человек.

Во время предварительного следствия допросили потерпевших, свидетелей, провели судебные экспертизы и собрали доказательства, которые полностью подтверждали вину обвиняемого.

Розлача признали виновным по статьям «Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий с использованием ядовитых, отравляющих, токсичных и опасных химических веществ» и «Применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ». Его приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Мужчину объявили в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее грузинского наемника заочно осудили за вторжение в Курскую область.

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