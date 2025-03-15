Жительница освобожденного Вооруженными силами (ВС) РФ села Мартыновка Курской области вела дневник о жизни в оккупации. Его нашли бойцы, которые эвакуировали тело пожилой женщины, записи цитирует ТАСС.

Имя жительницы села не уточняется, известно, что ей было 77 лет. Она, как следует из записей в дневнике, хотела скорой смерти.

«Холодает с каждым днем. Живу как в одиночной камере. Все свое, но ни газа нет, ни света, воды нет. Жалко хаты и своих вещей - халата, платков, скатертей, покрывал, всего жаль. И вас всех жалко-жалко. Ветер большой, холодно. Я думаю, хотя бы я скорей умерла, да не мучилась. Умерла, раз я прожила не очень хорошо, но 77 лет», — писала пенсионерка.

В дневнике она также обращалась к внучке Елене и успела поздравить ее с днем рождения. Пожелала ей здоровья, также написала, что в доме у нее холодно и вспомнила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал закончить украинский конфликт за 24 дня.

Пожилая женщина в своем дневнике упоминала, что окна в ее доме выбиты, с сарая падает покрытие. Перед смертью жительница Мартыновки писала, что всех прощает и сама просит о том же. Она просила родственников похоронить ее «‎возле Светы», поставить крест и фотографию.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Ранее Песков заявил, что у ВСУ истекает время на прекращение боя в Курской области.