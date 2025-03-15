Названо число пострадавших от атак ВСУ жителей Харьковской области

Ганчев: в 2025 году от ВСУ пострадали 111 человек, атаки увеличились вдвое

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдвое увеличило число атак на освобожденные населенные пункты в Харьковской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

По его словам, за прошедший год украинская сторона начала наносить больше ударов по гражданской инфраструктуре.

«У нас с 2024 года и небольшой части 2025-го 111 человек пострадали гражданского населения, из которых 76 - безвозвратные потери. Если сравнивать с 2023 годом, то примерно в два раза больше», — заявил Ганчев.

Он добавил, что в целом артобстрелы и атаки дронов заметно участились. Глава Харьковской ВГА подчеркнул, что ситуация остается сложной даже в тыловых поселках.

До этого Ганчев заявил, что российские военнослужащие уверенно продвигаются вперед на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, ВСУ предпринимают усилия для сдерживания, в частности, на Купянском направлении.

Глава Харьковской ВГА добавил, что бойцы ВС РФ смогли форсировать реку Оскол, освобождена часть территории на ее правом берегу. Он отметил, что в ближайшее время бойцы ВС РФ приступят к освобождению и зачистке поселка Двуречная и других близлежащих территорий.

Ранее российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области.