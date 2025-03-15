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Силовики заявили, что путей для отхода ВСУ на технике в Курской области нет

РИА Новости: у ВСУ в Курской области нет путей организованно отойти на технике
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет путей для организованного отхода на технике в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, ситуация для украинской стороны сложилась критическая. Он отметил, что все дороги контролируются с воздуха российской армией.

«Логистика под прицелом, и они это знают. Поэтому технику бросают, прорваться в сторону российско-украинской границы пытаются небольшие группы», — добавил источник агентства.

До этого полковник бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область не принесло никаких преимуществ Украине, однако на это было потрачено много кадровых резервов, и это ослабило позиции украинской стороны на Донбассе. По его словам, ситуация для украинской стороны кажется серьезной и безнадежной.

15 марта полковник запаса ВСУ Сергей Грабский сообщил, что на данный момент в Курской области находятся до 7 тыс. солдат ВСУ. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», пути отхода украинских солдат находятся под круглосуточной атакой дронов, поэтому выход с оккупированных территорий осложнен

Ранее эксперт рассказал, сколько военной техники ВСУ могли оставить в Курской области.

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