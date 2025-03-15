Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не принесло никаких преимуществ Украине, однако на это было потрачено много кадровых резервов, и это ослабило позиции украинской стороны на Донбассе. Об этом в интервью изданию Focus заявил полковник бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер.

«В то же время сейчас стало ясно, что Курская операция в конечном итоге не принесла Киеву существенных выгод, но стоила слишком больших людских резервов», — заявил он.

По словам Рихтера, ситуация для украинской стороны кажется серьезной и безнадежной. Он отметил, что для солдат ВСУ на данный момент важно выбраться из «котла» целыми и невредимыми. Полковник подчеркнул, что власти Украины лишились возможности говорить об обмене территорий из-за ситуации в Курской области.

До этого полковник запаса ВСУ Сергей Грабский сообщил, что на данный момент в Курской области находятся до 7 тыс. солдат ВСУ. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», пути отхода украинских солдат находятся под круглосуточной атакой дронов, поэтому выход с оккупированных территорий осложнен.

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