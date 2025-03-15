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В Германии обвинили СМИ в умалчивании успехов России в Курской области

Политик Нимайер: немецкие СМИ умалчивают успехи ВС России в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что немецкие СМИ и правительство ФРГ пытаются скрывать успехи российской армии в Курской области. Его слова передает РИА Новости.

По словам Нимайера, успехам ВС РФ в Курской области уделяется очень мало времени в новостной повестке.

«Можно найти только на второй странице. Они не особенно хотят говорить, что Россия возвращает под контроль незаконно занятую Украиной территорию, потому что они не хотят показывать, что Россия побеждает. Во всех основных СМИ это игнорируют», — поделился он.

Он добавил, что официальной реакции нет от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и канцлера Германии Олафа Шольца.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные закрепились в Русской Конопельке и Агрономе Суджанского района Курской области.

В ведомстве уточнили, что российские военные действовали при поддержке авиации, артиллерии и беспилотников. Зачистка территории продолжается.

Аналитик раскрыл судьбу брошенной в Курской области техники ВСУ.

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