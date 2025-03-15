МО РФ: ВС РФ закрепились в Русской Конопельке и Агрономе Курской области

Российские военные закрепились в Русской Конопельке и Агрономе Суджанского района Курской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские военные действовали при поддержке авиации, артиллерии и беспилотников. Зачистка территории продолжается.

«Подразделения 186-го мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» закрепились в освобожденных населенных пунктах», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что основные участки в Русской Конопельке и Агрономе уже разминированы.

До этого обозреватель Ричард Кемп в статье для британской газеты The Telegraph писал, что Украина в Курской области потерпела поражение в политическом и военном плане.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев говорил, что бойцы украинской армии могут сдаться в плен и «целыми и невредимыми попасть в российские тюрьмы».

Ранее в МИД России сообщили, что для ВСУ в Курской области «дело — труба».