МО РФ: ВСУ потеряли более 170 человек в зоне действия группировки «Восток»

Украинские войска потеряли более 170 человек в зоне действия группировки ВС РФ «Восток». Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его словам, ВСУ также потеряли танк Т-64, бронемашину MaxxPro, кроме того были уничтожены 5 пунктов управления беспилотной авиацией.

«В течение суток противник потерял более 170 военнослужащих, танк Т-64, боевую бронированную машину MaxxPro, три миномета, два автомобиля», — поделился Гордеев.

Он добавил, что группировка войск «Восток» продолжает продвигаться вглубь обороны противника.

До этого эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные зашли на северные окраины населенного пункта Богуславка, который находится под Купянском Харьковской области. По его словам, военные Вооруженных сил России продолжают продвигаться вдоль берега водохранилища и в этом населенном пункте.

Ранее военный эксперт рассказал о 40-километровом «шпагате» ВСУ под Купянском.