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ВС России зашли в населенный пункт под Купянском

Марочко: российские военные зашли на северные окраины Богуславки под Купянском
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российские военные зашли на северные окраины населенного пункта Богуславка, который находится под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши бойцы начали бои за Богуславку. Военнослужащие РФ, продвинувшись серьезно вдоль берега Оскольского водохранилища, зашли на северные окраины Богуславки и развивают успех», — сказал эксперт.

По его словам, военные Вооруженных сил России продолжают продвигаться вдоль берега водохранилища и в этом населенном пункте.

Аналитик также рассказал, что бойцы ВС РФ выбили украинские войска из населенного пункта Загрызово в Харьковской области.

2 марта Марочко заявил, что командование ВСУ направило подкрепление под Купянск для замедления наступления российской армии на этом участке фронта. Он отметил, что бойцы ВС РФ на данный момент заняты перемалыванием сил и средств противника, ослаблением его позиций, а также ведением регулярного артиллерийского огня.

Ранее военный эксперт рассказал о 40-километровом «шпагате» ВСУ под Купянском.

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