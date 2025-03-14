Минобороны раскрыло потери ВСУ с начала атаки на Курскую область

МО: ВСУ потеряли более 67,4 тысячи военных с начала атаки на Курскую область

С начала атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 67,4 тысячи военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские войска также потеряли 392 танка, 2,4 тысячи автомобилей, 553 артиллерийских орудия и 120 станций РЭБ. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили 283 бронетранспортера, 316 боевых машин пехоты, 2,1 тысячи боевых бронированных машин и пять мостоукладчиков.

Также, по информации министерства, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), 16 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Из этой же сводки следует, что ВС РФ за неделю освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие. Также было занято село Новенькое в Сумской области Украины.

Ранее стало известно о попытках ВСУ оказывать сопротивление в Курской области.