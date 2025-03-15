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В Британии заявили, что ВСУ в Курской области проиграли по нескольким аспектам

Telegraph: Украина в Курской области проиграла в политическом и военном плане
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украина в Курской области потерпела поражение в политическом и военном плане, пишет обозреватель Ричард Кемп в статье для британской газеты The Telegraph.

«Разгром в Курской области – это трагическая аллегория жуткой ситуации, с которой сейчас столкнулась эта страна», — отметил Кемп.

Он добавил, что политической целью вторжения в Курскую область было усиление позиций Киева на будущим переговорах, а военной — заставить ВС РФ отвести силы из Донбасса.

Кемп подчеркнул, что Киев не достиг ни одной из этих целей.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас сами несут ответственность за собственную жизнь.

Он отметил, что украинские власти предпринимают попытки каким-то образом минимизировать человеческие и репутационные потери от своей авантюры в Курской области, обратившись к западным покровителям.

Ранее в МИД России сообщили, что для ВСУ в Курской области «дело — труба».

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