Украинское СМИ сообщило о перебоях со светом в Одессе после взрывов

«Страна.ua»: в Одессе возникли перебои с электроснабжением после взрывов

В Одессе фиксируются перебои с электроснабжением после взрывов. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«После прилетов в Одессе скачки напряжения», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:16 по московскому времени.

Кроме того, в городе Черноморске Одесской области свет отключился полностью, добавило издание.

12 марта сообщалось, что российская баллистическая ракета поразила иностранное грузовое судно в порту Одессы. По информации украинских властей, сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса должен был следовать из Одессы в Алжир. На борту судна находился международный экипаж. Среди моряков есть пострадавшие.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Одессу захотели вернуть в состав России.