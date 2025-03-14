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В Ростовской области в третий раз за день объявили угрозу атаки беспилотников

МЧС в третий раз за день сообщило об угрозе атаки дронов в Ростовской области
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории Ростовской области в третий раз за день объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области», — говорится в рассылке.

Беспилотную опасность в регионе уже вводили в 18:10 и 21:20 по московскому времени.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде.

14 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ночь на пятницу средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 28 украинских БПЛА над территорией России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт объяснил, чего добивается Киев, атакуя дронами РФ.

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Атаки БПЛА на Россию
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