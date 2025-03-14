В одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников в небе над регионом.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — поделился глава региона.

Он добавил, что разрушений и пострадавших нет, однако опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что дроны Вооруженных сил Украины атаковали два населенных пункта в регионе. По его словам, в селе Ясные Зори в результате прилета БПЛА выбиты окна и посечен забор частного домовладения. Информации о пострадавших нет.

Утром 14 марта об отражении атаки украинских беспилотников на Москву сообщил мэр города Сергей Собянин. После этого РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщало, что беспилотник врезался в крышу многоэтажного дома на западе столицы.

Ранее в ФСБ рассказали, куда Украина целится беспилотниками.