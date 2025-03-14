Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ по Белгородской области

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори Белгородского района в результате прилета боеприпаса выбиты окна, посечен забор частного домовладения. Также повреждена надворная постройка. Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу», — заявил Гладков.

По словам Гладкова, на данный момент нет данных о пострадавших, на месте работают оперативные службы.

Днем 14 марта беспилотники ВСУ атаковали Валуйский округ Белгородской области.

Утром 14 марта об отражении атаки украинских беспилотников на Москву сообщил мэр города Сергей Собянин. После этого РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщало, что беспилотник врезался в крышу многоэтажного дома на западе столицы.

Ранее в Туапсе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза.