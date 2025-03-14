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Хинштейн объяснил закрытие въезда в приграничье Курской области для гражданских лиц

Хинштейн обратился к жителям Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к жителям Курской области на фоне закрытия въезда в приграничные населенные пункты для гражданских лиц. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале врио главы региона.

«Я прошу наших жителей с пониманием отнестись к таким мерам. Они приняты исключительно для сохранения ваших жизней! По мере работы саперов — границы зоны, ограниченной для посещения, будут сокращаться. Верю, что совсем скоро все жители смогут безопасно вернуться на родную землю! Инженерные войска уже приступили к разминированию освобожденной территории», — заявил Хинштейн.

Также Александр Хинштейн отметил, что в Курской области на освобожденных территориях начались работы по разминированию.

Врио губернатора добавил, что наиболее активные мероприятия по разминированию будут проводиться в Суджанском районе как наиболее пострадавшем от боевых действий. Также Хинштейн предупредил, что нарушители ограничений на посещение приграничных территорий будут лишены мер социальной поддержки, в том числе выплат за ранение. Этих выплат будут лишены также семьи пострадавших.

Ранее Трамп обратился к Путину по ситуации с окружением ВСУ в Курской области.

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