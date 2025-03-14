Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, повреждены несколько авто

Беспилотники ВСУ атаковали Валуйский округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Валуйках в результате детонации БПЛА загорелась сухая трава, в данный момент возгорание ликвидировано. Второй беспилотник атаковал движущийся грузовой автомобиль, в результате чего была повреждена кабина транспортного средства.

В селе Кукуевка при ударе FPV-дрона были разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля. Еще один украинский беспилотник влетел в припаркованный микроавтобус.

Информация о последствиях уточняется. По предварительны данным, никто не пострадал.

Утром 14 марта об отражении атаки украинских беспилотников на Москву сообщил мэр города Сергей Собянин. После этого РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщало, что беспилотник врезался в крышу многоэтажного дома на западе столицы.

Ранее в Туапсе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза.