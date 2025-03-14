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В Москве зацвел орешник

В Москве начал цвести орешник, опыление не зафиксировано
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Ralph Peters via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Loor Press

В Москве началось цветение орешника, однако пыление пока не было зафиксировано. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамата Кунафина.

«Специалисты природоохранного ведомства заметили появление цветков на орешниках в Новомосковском административном округе», — заявил он.

Специалист уточнил, что цветение зафиксировано в районе станции московского метрополитена «Филатов луг».

Кунафин отметил, что орешник — один из самых ранних и обильных пыльценосов. Он добавил, что орешник зацвел вовремя, а не раньше срока.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил, что в Москве в ближайшее время ожидаются легкие морозы. По словам метеоролога, мягкая погода в Центральной России, включая столичный регион, была вызвана притоком воздушных масс с юга, юго-востока, юго-запада и даже северных районов Африки. Однако с 14 марта через Москву пройдет циклон, что приведет к дождям, усилению ветра и поступлению воздушных масс с северо-запада. Температура упадет сразу на 10 градусов.

Ранее сообщалось, что в Австралии тысячи людей ждут цветения самого вонючего цветка в мире.

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