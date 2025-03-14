НАТО намерено нарастить военный потенциал стран-участниц

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации, генерал Пьер Вандье, объявил о планах увеличить на 30% целевые показатели военного потенциала подразделений альянса, задействованных в совместных операциях. Об этом сообщает портал Defense News.

По словам Вандье, это решение направлено на усиление оборонительных возможностей альянса. Речь идет не столько о простом увеличении численности личного состава, сколько о качественном повышении боеспособности с помощью современных технологий. Он привел пример использования беспилотных летательных аппаратов, позволяющих значительно усилить боевые возможности бригады с минимальным увеличением численности личного состава.

Вандье отметил, что 80% стран-членов НАТО уже одобрили предложенные планы. Однако, существующий разрыв между текущим потенциалом и целевыми показателями составляет 30%. Предлагаемое увеличение потенциала призвано ликвидировать этот критический пробел.

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