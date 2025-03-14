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Средства ПВО России за неделю сбили более 1,1 тысячи украинских дронов

Минобороны РФ: системы ПВО за неделю сбили 1135 украинских беспилотников
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Olga Sokolova/Global Look Press

Средства ПВО РФ за неделю уничтожили 1135 беспилотников украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России.

Помимо этого, были сбиты один самолет МиГ-29, 27 авиабомб JDAM производства Соединенных Штатов, две дальнобойные ракеты «Нептун», 17 снарядов РСЗО HIMARS американского производства, а также ракету РСЗО Vampire производства Чехии.

Всего с начала СВО российская противовоздушная оборона перехватила более 46 тысячи БПЛА, 283 вертолета и 657 самолетов. Помимо этого, ВС РФ уничтожили 601 ЗРК, более 22 тысяч танков и других бронемашин, 1526 машин РСЗО, более 22,5 тысячи артиллерийских орудий и минометов, а также свыше 32 тысяч специальных военных автомобилей.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде.

По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, Киев устроил «шоу с дронами», чтобы скрыть отступление своих военных из Курской области.

Ранее в США отметили преимущества российской системы ПВО С-500 «Прометей».

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