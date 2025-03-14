Средства ПВО России за неделю сбили более 1,1 тысячи украинских дронов

Средства ПВО РФ за неделю уничтожили 1135 беспилотников украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России.

Помимо этого, были сбиты один самолет МиГ-29, 27 авиабомб JDAM производства Соединенных Штатов, две дальнобойные ракеты «Нептун», 17 снарядов РСЗО HIMARS американского производства, а также ракету РСЗО Vampire производства Чехии.

Всего с начала СВО российская противовоздушная оборона перехватила более 46 тысячи БПЛА, 283 вертолета и 657 самолетов. Помимо этого, ВС РФ уничтожили 601 ЗРК, более 22 тысяч танков и других бронемашин, 1526 машин РСЗО, более 22,5 тысячи артиллерийских орудий и минометов, а также свыше 32 тысяч специальных военных автомобилей.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде.

По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, Киев устроил «шоу с дронами», чтобы скрыть отступление своих военных из Курской области.

Ранее в США отметили преимущества российской системы ПВО С-500 «Прометей».