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В Марий Эл объявляли угрозу атаки беспилотников

МЧС: угроза атаки беспилотников была объявлена в республике Марий Эл
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Shutterstock

На территории республики Марий Эл объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Республика Марий Эл. Внимание! Угроза атаки беспилотных воздушных судов!» — говорится в сообщении.

Жителей призвали сохранять спокойствие и принять меры личной безопасности.

Позднее тревога в связи с угрозой атаки БПЛА была отменена.

В министерстве обороны России ранее сообщили, что в ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников над территорией России. По информации ведомства, 15 беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы над Брянской областью, пять — над Белгородской областью, четыре — над Московским регионом, два — над Саратовской областью, один — над Калужской областью и один — над акваторией Черного моря.

Ранее момент взрыва беспилотника в ЖК в Московской области попал на видео.

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