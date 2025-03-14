«Никакого плана у Киева не было»: эксперт о недавней атаке дронов на РФ

Массированный налет украинских дронов на российские регионы в ночь на 11 марта не был сюрпризом для Москвы и всего мира, подготовленным специально под переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Эксперты ошибочно видят в этой атаке хитрый расчет. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал генерал ФСБ в отставке, член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

Эксперт уверен, что украинские политики более просты и бесхитростны, нежели о них думают. По его словам, они просто продолжают агрессию без согласования своих действий с происходящим на дипломатическом треке.

«Если бы у Киева было какое-то минимальное желание выстроить систему взаимоотношений на нормальной добрососедской основе или хотя бы прекратить боевые действия, то он бы, конечно, на период переговоров прекратил какие-либо атаки», — сказал Михайлов.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Зачем Киев пошел на такой шаг — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее беспилотник врезался в крышу дома в Москве.