Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Никакого плана у Киева не было»: эксперт о недавней атаке дронов на РФ

Военэксперт Михайлов: атака дронов ВСУ на РФ не была приурочена к переговорам
close
Shutterstock

Массированный налет украинских дронов на российские регионы в ночь на 11 марта не был сюрпризом для Москвы и всего мира, подготовленным специально под переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Эксперты ошибочно видят в этой атаке хитрый расчет. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал генерал ФСБ в отставке, член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

Эксперт уверен, что украинские политики более просты и бесхитростны, нежели о них думают. По его словам, они просто продолжают агрессию без согласования своих действий с происходящим на дипломатическом треке.

«Если бы у Киева было какое-то минимальное желание выстроить систему взаимоотношений на нормальной добрососедской основе или хотя бы прекратить боевые действия, то он бы, конечно, на период переговоров прекратил какие-либо атаки», — сказал Михайлов.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Зачем Киев пошел на такой шаг — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее беспилотник врезался в крышу дома в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами