ТАСС: ВСУ переодеваются в гражданскую одежду при бегстве из Курской области

Украинские солдаты переодеваются в гражданскую одежду при бегстве из Курской области. Об этом заявил командир группы «Аида» в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», передает ТАСС.

Он рассказал, что российские военнослужащие время от времени находят бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подвалах жилых домов. Скрывающиеся украинские солдаты «просто пытаются переждать» наступление Вооруженных сил РФ.

«Попадаются и те, кто одевается в гражданку, пытаясь уйти [из Курской области]», — добавил источник агентства.

13 марта командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российским военнослужащим осталось освободить от ВСУ пять приграничных населенных пунктов в Курской области. По его словам, к текущему моменту ВС РФ взяли под контроль все населенные пункты в районе города Суджи.

До этого министерство обороны РФ сообщило об освобождении курского города Суджи от украинских формирований. В ведомстве уточнили, что в соответствующей операции принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Ранее российский лидер Владимир Путин оценил оперативную обстановку в Курской области.