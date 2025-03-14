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В «Ахмате» рассказали, как украинские бойцы переодеваются в гражданскую одежду

ТАСС: ВСУ переодеваются в гражданскую одежду при бегстве из Курской области
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Украинские солдаты переодеваются в гражданскую одежду при бегстве из Курской области. Об этом заявил командир группы «Аида» в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», передает ТАСС.

Он рассказал, что российские военнослужащие время от времени находят бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подвалах жилых домов. Скрывающиеся украинские солдаты «просто пытаются переждать» наступление Вооруженных сил РФ.

«Попадаются и те, кто одевается в гражданку, пытаясь уйти [из Курской области]», — добавил источник агентства.

13 марта командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российским военнослужащим осталось освободить от ВСУ пять приграничных населенных пунктов в Курской области. По его словам, к текущему моменту ВС РФ взяли под контроль все населенные пункты в районе города Суджи.

До этого министерство обороны РФ сообщило об освобождении курского города Суджи от украинских формирований. В ведомстве уточнили, что в соответствующей операции принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Ранее российский лидер Владимир Путин оценил оперативную обстановку в Курской области.

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