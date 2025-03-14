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Жителей Саратовской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

Бусаргин сообщил об угрозе атаки дронов в Саратовской области
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:00 по московскому времени.

В регионе локально включили системы оповещения, уточнил губернатор. Экстренные службы приведены в полную готовность, добавил Бусаргин.

На фоне угрозы атаки БПЛА аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов.

Утром 13 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали предприятие в Саратовской области беспилотником типа «Лютый». Бусаргин рассказал, что в результате атаки украинского дрона на регион повреждения получили нежилые объекты. Инцидент произошел в Петровском районе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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