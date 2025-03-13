Стало известно, какой беспилотник атаковал Саратовскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали предприятие в Саратовской области беспилотником типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Били беспилотниками типа «Лютый», — говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в результате атаки украинского дрона на регион повреждения получили нежилые объекты. Инцидент произошел в Петровском районе.

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили над регионами страны 77 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов пришлись на Калужскую и Брянскую области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский охарактеризовал атаку беспилотников ВСУ на Подмосковье как «демонстрацию независимости», а не силы.