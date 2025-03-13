В «Ахмате» отреагировали на слова Сырского об отступлении ВСУ на «выгодные рубежи»

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» опроверг в беседе с «Лентой.ру» информацию о том, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «организованно отступают» в Курской области.

«Это безысходность, когда ты не можешь отступить ни на один фланг, потому что везде наши соединения», — сказал боец.

По его словам, где-то украинские военные проявляют адекватность и сдаются, а где-то предпринимают попытки создать локальные рычаги сопротивления, в том числе прикрываясь мирными жителями.

«Они забегают исключительно в дома, где находится «мирняк», и держат там оборону. Любой ценой пытаются удержаться. Но это бессмысленно, потому что по итогу мы их уничтожаем», — продолжил «Аид».

Он отметил, что все штурмовые подразделения ВСУ, находящиеся в регионе, бросают вооружение и технику.

«Кто-то сдается. Число пленных за несколько дней выросло на несколько сотен», — добавил боец.

10 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска в Курской области совершают маневры на «выгодные рубежи обороны».

Ранее в МИД России сообщили, что для ВСУ в Курской области «дело — труба».