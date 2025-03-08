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На Западе заявили о напряженности между Францией и ФРГ из-за перевооружения ЕС

FT: Франция и Германия на грани конфликта из-за перевооружения ЕС
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Michael Kappeler/DPA/AP

В отношениях между Францией и Германией появилось напряжение из-за предложенных инвестиций в размере €150 млрд в оборонную промышленность ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

«Расходы не должны быть направлены на новые готовые решения, которые снова будут неевропейскими», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что инициатива должна быть открыта и для партнеров-единомышленников, не входящих в Евросоюз.

4 марта глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в 800 млрд евро. Еврокомиссия также намерена привлечь 150 млрд евро в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

В конце февраля газета Financial Times писала со ссылкой на европейских чиновников, что страны ЕС обсуждают создание банка перевооружения Европы и фонда для общеевропейского финансирования обороны.

Ранее Шольц призвал ЕС не инвестировать в оборону за счет пенсий и здравоохранения.

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