Во время работы над репортажем в приграничном поселке Казачья Локня (Курская область) съемочная группа телеканала «Звезда» оказалась под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте телеканала.

Украинский беспилотник обнаружил журналистов, после чего последовал удар кассетными боеприпасами по точке эвакуации мирных жителей, где находилась группа. Первый взрыв прогремел в непосредственной близости от журналистов.

«Упал на землю, затем бросился в ближайший дом. Укрылись в подвале», — описал корреспондент.

Второй залп кассетных боеприпасов разорвался в 50 метрах от укрытия.

«Приблизились снаряды — шансов уцелеть не было», — добавил он.

Вместе с российской съемочной группой в зоне обстрела находились французские журналисты, которые также успели укрыться в здании. Никто из репортеров не пострадал.

В феврале в курском приграничье беспилотник атаковал съемочную группу Первого канала в Черкасской Конопельке и ранил оператора Юрия Шолмова.

Ранее был раскрыт дальнейший план ВСУ после поражений в Курской области.