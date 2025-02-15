Съемочная группа Первого канала попала под обстрел ВСУ в курском приграничье

В курском приграничье беспилотник атаковал съемочную группу Первого канала в Черкасской Конопельке и ранил оператора Юрия Шолмова. Об этом сообщили в эфире телеканала.

По данным канала, оператор получил ранение в ногу. Сопровождавшие группу военные оказали всю необходимую помощь, когда все утихло. Шолмова уже передали врачам, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

«Сейчас доктора посмотрели еще раз рану, <...> мне ее перевязывают, обеззараживают и заматывают. Все будет хорошо», — прокомментировал сам пострадавший.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что Шолмов находится в Курской областной клинической больнице, его состояние оценили как удовлетворительное. Его доставят на лечение в Москву по решению консилиума и по просьбе самого пострадавшего.

Ранее военный блогер опубликовал видео «прожарки» техники ВСУ в Курской области.