Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Максимум неделя»: в Госдуме предсказали освобождение Курской области за несколько дней

Депутат Соболев уверен, что Курская область будет освобождена максимум через неделю

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru» согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который заявил, что Курскую область освободят в течение нескольких дней. По мнению депутата, российским военным нужна «максимум неделя», чтобы вернуть контроль над регионом.

«Я думаю, что не рано [делать такие выводы] и через несколько дней, максимум неделю, конечно, Курская область, которая была захвачена фашистами, будет освобождена. Положительно [оцениваю успехи]. Провели такой блестящий тактический ход, когда через тоннель, кажется, 15 с лишним километров вышли в тыл, который оборонял Суджу, взяли Суджу. Огромные потери у них (украинских военных — прим. «Газеты.Ru»], поэтому я думаю, несколько дней, конечно», — сказал он.

13 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на полное освобождение российского региона нужно еще «буквально несколько дней».

Бои в Курской области против подразделений украинской армии ведутся с августа 2024 года. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Десятки тысяч жителей покинули свои дома.

Ранее МО РФ опубликовало видео из освобожденной Суджи Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами