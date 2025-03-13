«Максимум неделя»: в Госдуме предсказали освобождение Курской области за несколько дней

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru» согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который заявил, что Курскую область освободят в течение нескольких дней. По мнению депутата, российским военным нужна «максимум неделя», чтобы вернуть контроль над регионом.

«Я думаю, что не рано [делать такие выводы] и через несколько дней, максимум неделю, конечно, Курская область, которая была захвачена фашистами, будет освобождена. Положительно [оцениваю успехи]. Провели такой блестящий тактический ход, когда через тоннель, кажется, 15 с лишним километров вышли в тыл, который оборонял Суджу, взяли Суджу. Огромные потери у них (украинских военных — прим. «Газеты.Ru»], поэтому я думаю, несколько дней, конечно», — сказал он.

13 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на полное освобождение российского региона нужно еще «буквально несколько дней».

Бои в Курской области против подразделений украинской армии ведутся с августа 2024 года. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Десятки тысяч жителей покинули свои дома.

Ранее МО РФ опубликовало видео из освобожденной Суджи Курской области.