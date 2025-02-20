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Одесситам пришли сообщения о вхождении в состав России

Жителям Одессы пришли сообщения о переходе города в юрисдикцию России
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Klara Bakalarova/Shutterstock/FOTODOM

Жителям Одессы пришли сообщения от оператора сотовой связи о переходе города в юрисдикцию России. Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.

«Уважаемые жители Одесской области Российской Федерации. В связи с договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию», — указано в сообщении.

По мнению Рожина, сообщение является результатом работы российских хакеров, взломавших украинского интернет-провайдера «Ланет».

В начале февраля замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предложил Минцифры рассмотреть возможность идентификации «белых хакеров» через портал «Госуслуги».

О разработке законопроекта о регулировании bug bounty — поиске «белыми хакерами» уязвимостей в IT-системах за вознаграждение — стало известно в ноябре 2024 года. Им предполагается обязать компании, которые относятся к критической информационной инфраструктуре, проводить проверку на уязвимости.

Ранее в России была выявлена новая хакерская атака Mythic Likho.

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