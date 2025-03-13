Yle: завод боеприпасов в Финляндии получил заказ от сил обороны на €220 млн

Финский завод по производству боеприпасов Nammo Lapua получил крупный заказ на поставку патронов на €220 млн. Заказчиком стали силы обороны Финляндии, сообщил телерадиовещатель Yle.

«Nammo Lapua получил заказ на производство патронов на сумму €220 млн от сил обороны», — говорится в материале.

По информации Yle, контракт заключен на четыре года с возможностью продления. В этот срок завод должен поставлять силам обороны страны патроны двух калибров: для автоматов и пулеметов. Директор завода Пекки Химанки назвал этот заказ «историческим» и самым крупным за долгое время.

«Иногда во время Второй мировой войны могли встречаться похожие размеры», — приводит слова директора Yle.

До этого российский посол в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза. Он отметил, что они активно формируют у населения образ внешней угрозы, запугивая население сообщениями о «российской агрессии». По мнению Кузнецова, делается это для того, чтобы оправдать вступление Финляндии в НАТО, а также значительно увеличить военные расходы.

Ранее российский посол заявил, что поставляемые Финляндии истребители могут нести ядерный заряд.