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ВС РФ продолжают преследовать бежавшие из Курской области украинские подразделения

«РВ»: российская армия заняла Гончаровку, настигнув бежавших из Суджи солдат ВСУ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Гончаровка в районе Суджи, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Продолжая наступление на Курском фронте, российские войска в западном пригороде Суджи взяли штурмом Гончаровку, где укрылись разбитые части ВСУ, бежавшие из освобожденных населенных пунктов Суджанского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время завершается зачистка поселка.

До этого Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не подтвердил информацию о переходе города Суджа в Курской области под контроль российских войск. На официальных картах боевых действий, опубликованных в Telegram-канале украинского командования, большая часть населенного пункта обозначена как зона контроля ВСУ.

Аналитический проект DeepState, отслеживающий ситуацию на фронте, сообщил о выходе украинских подразделений из Суджи. На картах Генштаба при этом Суджа отмечена как территория, где украинские силы «удерживают позиции».

Ранее Хинштейн заявил о приближении победы России.

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