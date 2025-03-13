Бывший чиновник получил ранение в Курской области

Бывший глава Суджанского района Александр Богачев получил ранение в Курской области. Об этом сообщает RT.

Богачев подтвердил изданию, что получил ранение. Он отметил, что чувствует себя хорошо, но при этом не захотел уточнять детали произошедшего.

Богачева отправили в отставку в ноябре прошлого года во время встречи тогдашнего курского губернатора с эвакуированными жителями. Должностей лишились также три заместителя Богачева. Увольнения последовали после митингов жителей приграничья, недовольных темпами выдачи сертификатов на приобретение жилья взамен разрушенного в результате боевых действий.

Комментируя в беседе с RTVI свою отставку, Богачев заявил, что причиной его увольнения стало «выявление крайних».

Ранее в Генштабе ВС РФ назвали число освобожденных населенных пунктов в Курской области.