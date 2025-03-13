Ключевой проблемой Украины стала нехватка личного состава на фронте. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники на Украине и в западных странах.

«Очень сложно выполнять цели по набору. <…> Цель — около 30 000 человек в месяц, но никто не хочет быть последним, кого завербовали или ликвидировали», — сообщил один из высокопоставленных источников издания.

Также газета цитирует украинского оппозиционного депутата Юлию Клименко, которая обвинила Киев в том, что мобилизация изначально проводилась неправильно, из-за чего происходит массовый отток 16-летних украинцев из страны.

В феврале начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Снижение призывного возраста на Украине до 18 лет только продлит конфликт, но не даст никакого преимущества на поле боя.

Ранее сообщалось, что на Украине 12% уклонистов оштрафовали за попытку избежать вручения повесток.