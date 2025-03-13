Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии обозначили ключевую проблему Украины на фронте

FT: ключевой проблемой Украины стала нехватка личного состава на фронте
close
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Ключевой проблемой Украины стала нехватка личного состава на фронте. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники на Украине и в западных странах.

«Очень сложно выполнять цели по набору. <…> Цель — около 30 000 человек в месяц, но никто не хочет быть последним, кого завербовали или ликвидировали», — сообщил один из высокопоставленных источников издания.

Также газета цитирует украинского оппозиционного депутата Юлию Клименко, которая обвинила Киев в том, что мобилизация изначально проводилась неправильно, из-за чего происходит массовый отток 16-летних украинцев из страны.

В феврале начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Снижение призывного возраста на Украине до 18 лет только продлит конфликт, но не даст никакого преимущества на поле боя.

Ранее сообщалось, что на Украине 12% уклонистов оштрафовали за попытку избежать вручения повесток.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами