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В российском Генштабе осудили решение Украины снизить возраст призыва

Генштаб ВС РФ: снижение призывного возраста на Украине только продлит конфликт
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Снижение призывного возраста на Украине до 18 лет только продлит конфликт, но не даст никакого преимущества на поле боя. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Все мы видим, как на Западе пытаются убедить украинское руководство снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Но подобное решение, так же как и накачка ВСУ западным оружием, только затянет конфликт<...> Для американских и европейских элит это политика сдерживания России, а для украинского народа — трагедия», — заявил Рудской.

В целом, как утверждает российский генерал, дальнейшие перспективы конфликта на Украине уже не зависят от политического руководства в Киеве, а только от готовности Запада строить новую архитектуру европейской безопасности.

При этом депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил, что украинские власти не могут мотивировать присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) старшее поколение, и тем более они не смогут убедить поступить на военную службу молодых людей.

Ранее сообщалось, что на Украине 12% уклонистов оштрафовали за попытку избежать вручения повесток.

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