Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Тамбовской области сообщили об атаке ВСУ

Первышов: Тамбовская область подверглась атаке ВСУ
close
Inna Varenytsia/Reuters

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале, что регион подвергся атаке ВСУ.

«13 марта Тамбовская область вновь подверглась террористической атаке ВСУ», — сообщил глава региона.

По его словам, украинские беспилотники упали на территории Моршанского муниципального округа за пределами населенных пунктов.

Отмечается, что повреждения получила инфраструктура одного из предприятий. Информация о пострадавших не поступала.

До этого опасность атаки БПЛА объявляли в Тамбовской области 9 марта. Местных жителей просили не поддаваться панике и соблюдать спокойствие.

14 февраля БПЛА Вооруженных сил Украины упал на лед в селе Петровском Тамбовской области и взорвался. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали скорую помощь в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами