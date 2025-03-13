Власти Тамбовской области сообщили об атаке ВСУ

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале, что регион подвергся атаке ВСУ.

«13 марта Тамбовская область вновь подверглась террористической атаке ВСУ», — сообщил глава региона.

По его словам, украинские беспилотники упали на территории Моршанского муниципального округа за пределами населенных пунктов.

Отмечается, что повреждения получила инфраструктура одного из предприятий. Информация о пострадавших не поступала.

До этого опасность атаки БПЛА объявляли в Тамбовской области 9 марта. Местных жителей просили не поддаваться панике и соблюдать спокойствие.

14 февраля БПЛА Вооруженных сил Украины упал на лед в селе Петровском Тамбовской области и взорвался. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали скорую помощь в Курской области.