Власти Тамбовской области сообщили об атаке ВСУ

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале, что регион подвергся атаке ВСУ.
«13 марта Тамбовская область вновь подверглась террористической атаке ВСУ», — сообщил глава региона.
По его словам, украинские беспилотники упали на территории Моршанского муниципального округа за пределами населенных пунктов.
Отмечается, что повреждения получила инфраструктура одного из предприятий. Информация о пострадавших не поступала.
До этого опасность атаки БПЛА объявляли в Тамбовской области 9 марта. Местных жителей просили не поддаваться панике и соблюдать спокойствие.
14 февраля БПЛА Вооруженных сил Украины упал на лед в селе Петровском Тамбовской области и взорвался. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали скорую помощь в Курской области.