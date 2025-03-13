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Стало известно, кто в Судже призвал российских военных «учиться воевать»

Tsargrad.tv: оскорбительное послание военным в Судже оставили наемники из Грузии
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ТАСС

Оскорбительное послание российским военным в Судже с призывом «учиться воевать» оставили наемники из Грузии, служащие в Вооруженных силах Украины. Об этом пишет издание Tsargrad.tv со ссылкой на Telegram-канал «Стекломой».

По данным канала, есть несколько оснований полагать, что послание написано грузинскими наемниками — во-первых, в оригинале оно написано с очевидными орфографическими ошибками: «Русскnе научnтесь воевать».

Во-вторых, маловероятно, что сообщение могли оставить украинцы, которые в массе либо хорошо знают русский язык, либо пользуются украинским, где подобная орфография также является ошибочной.

В-третьих, как напоминает канал, вероятно, эта надпись является калькой-перефорсом (риторический прием, призванный изменить изначальный смысл высказывания) с надписи, которую в 2008 году на стене грузинской воинской части в Гори оставили российские солдаты, разгромившие армию Грузии: «Товарищи грузины, учитесь военному делу настоящим образом». Эта фраза также является калькой со знаменитого выражения Владимира Ленина, высказанного во время Гражданской войны.

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Кадр из видео/ia_steklomoy/Telegram

Также в городе Судже и окрестных населенных пунктах после освобождения от ВСУ были найдены более ста человек, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на скорейшее освобождение Курской области.

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