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Израиль атаковал Газу беспилотниками

Tasnim: израильские беспилотники нанесли удары по городу Газа
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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израильские войска нанесли дронами серию ударов по городу Газа. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

По имеющимся у него данным, израильские солдаты препятствуют открытию контрольно-пропускных пунктов и доставке на палестинские территории гуманитарных грузов.

9 марта министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить электроснабжение сектора Газа.

2 марта израильские войска заблокировали поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и закрыли все КПП. По данным телеканала Kan, это связано с отказом палестинского движения ХАМАС принять план урегулирования спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

3 марта Kan сообщал, что Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не продлит первый этап соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников. По имеющейся у журналистов информации, израильская сторона в дополнение к прекращению доступа гуманитарной помощи в Газу планирует постепенно усиливать давление на палестинское движение.

Ранее израильские военные открыли огонь в секторе Газа на фоне перемирия.

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