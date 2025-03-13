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ВСУ потеряли более 20 пунктов управления дронами в зоне действия «Запада»

Бойцы «Запада» уничтожили 22 пункта управления БПЛА и 4 станции Starlink ВСУ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные вклиниваются в глубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые за сутки потеряли 22 пункта управления беспилотниками. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, пишет «Интерфакс».

«Уничтожены 22 пункта управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов ВСУ», — сообщил Бигма.

Он добавил, что за сутки бойцы «Запада» также уничтожили 22 украинских дрона самолетного типа.

12 марта глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили свыше 1,1 тысячи квадратных метров Курской области, это более 86% площади, находившейся под контролем ВСУ. По его словам, за время боев в регионе украинские войска лишились 67 тысяч солдат. Кроме того, за последнее время российские военные взяли в плен 430 бойцов противника. Герасимов добавил, что только за последние пять дней ВС РФ освободили 24 населенных пункта в Курской области.

Ранее Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область.

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