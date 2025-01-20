Rebelion: мировая война началась после разрешения Украине бить ATACMS по РФ

Предоставление украинским военным права использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ можно считать началом третьей мировой войны. Об этом пишет испанское издание Rebelion.

«Мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по российской территории», — говорится в статье.

В материале подчеркивается, что прямой конфликт между ядерными державами может привести к конфронтации, масштабы которой были бы невообразимы даже в период холодной войны. По словам обозревателей, противостояние Москвы и Вашингтона грозит началом третьей мировой войны с применением ядерного оружия.

17 ноября 2024 года американский лидер Джо Байден снял с украинских войск запрет на использование американских дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ. В том числе Киеву разрешили применять ракеты ATACMS.

Впоследствии аналогичное решение приняли Франция и Великобритания. Благодаря этому Украина получила право атаковать российскую территорию с помощью ракет SCALP и Storm Shadow. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее руководство НАТО заподозрили в желании начать мировую войну.