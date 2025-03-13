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Алаудинов заявил об атаках ВСУ по группам эвакуации мирных жителей из Суджи

Алаудинов: ВСУ бьют «кассетами» по группам эвакуации мирных жителей из Суджи
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют группы эвакуации мирных жителей из Суджи и других населенных пунктов курского приграничья. Об этом заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Сегодня заехали по населенным пунктам, задача была поставлена посмотреть, где находятся мирные жители, для того чтобы вывозить. И, получается, (ВСУ) «кассетами» (кассетными боеприпасами/ — прим. ред.) кроют», — сказал Алаудинов.

По его словам, операция по эвакуации гражданских проводится совместно с МЧС и и другими службами.

Он сообщил, что бойцы группы «Аида» вывезли 19 мирных жителей, четверо из которых оказались ранеными. Пострадавшие были направлены в госпиталь, а остальные 15 человек — в пункт временного размещения (ПВР) в Курск.

Алаудинов добавил, что эвакуация мирных жителей продолжится.

12 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что силами военных и волонтеров из освобожденной Суджи были эвакуированы 68 человек. По его словам, на данный момент 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники. Экстренная госпитализация никому не потребовалась. На местах работают спасатели, медики, сотрудники комитета региональной безопасности и полиции, добавил Хинштейн.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на скорейшее освобождение Курской области.

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