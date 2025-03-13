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Аэропорт Волгограда приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Волгограда введены временные ограничения
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Кирилл Брага/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Ограничения на работу волгоградского международного аэропорта Гумрак начали действовать с 23:10 мск 12 марта.

12 марта сообщалось, что аэропорты Калуги и Саратова временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

11 марта сообщалось, что пять аэропортов в Российской Федерации, где вводились ограничения на прием и отправку самолетов, возобновили работу в штатном режиме. Были сняты ограничения на работу трех столичных аэропортов — Домодедово, Жуковского и Внуково. В то же время прием и отправку самолетов возобновили воздушные гавани в городах Нижний Новгород и Ярославль. В период действия ограничений на запасные аэродромы были вынуждены «уйти» 46 самолетов из числа следовавших в Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково почти на час вводили ограничения.

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