Аэропорт Волгограда приостановил работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Ограничения на работу волгоградского международного аэропорта Гумрак начали действовать с 23:10 мск 12 марта.

12 марта сообщалось, что аэропорты Калуги и Саратова временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

11 марта сообщалось, что пять аэропортов в Российской Федерации, где вводились ограничения на прием и отправку самолетов, возобновили работу в штатном режиме. Были сняты ограничения на работу трех столичных аэропортов — Домодедово, Жуковского и Внуково. В то же время прием и отправку самолетов возобновили воздушные гавани в городах Нижний Новгород и Ярославль. В период действия ограничений на запасные аэродромы были вынуждены «уйти» 46 самолетов из числа следовавших в Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково почти на час вводили ограничения.